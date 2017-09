Forrás: hvg.hu / Sztárklikk

Az alpolgármester szerint még soha nem voltak ennyien falugyűlésen.Fülöp János polgármester józan parlamenti párbeszédet kért a falubeliektől, ez nem igazán jött össze. Többen voltak, akik azt mondták, bármit mond a polgármester, nem jönnek ide menekültek."Takarodj innen, vagy felgyújtjuk a házadat" - ehhez hasonló fenyegetéseket kapott a helyi panzió tulajdonosa a Tolna megyei Őcsény hétfő esti falugyűlésén. Egyetlen napirendi pont volt terítéken, egy-két menekült család a falu panziójába jönne pihenni.Voltak, akik féltek az esetleges látogatástól, őket az sem hatotta meg, hogy a magyar állam oltalma alatt állók pont azért kapnak státuszt, mert maguk is terror és az erőszak elől menekülnek.A harmadik csoportba tartozóknak voltak kérdéseik, de ezekre nem kaptak érdemi választ. Többen azzal kezdték felszólalásukat, hogy "mi nem vagyunk rasszisták", de az idegennyűlölet tapintható volt a beszámoló szerint."A törökök is úgy foglalták el Budát, hogy szépen lassan beszivárogtak" - mondta valaki.Volt, aki azt mondta, azért jött haza Németországból, mert ott már nem tudott kimenni az utcára, mindenhol muszlimok vannak.A panzió tulajdonosa és Siewert András a Migration Aid képviseletében másfél órán át próbált válaszolni a kérdésekre, a polgármesteri konklúzió az volt, hogy a panzió teljesen legálisan működik, az önkormányzatnak jogilag nincs lehetősége fellépni az ellen, hogy ott bárki is megszálljon.De a falu lakói a polgári engedetlenség eszközéhez nyúlhatnak, ha akarnak, körbevehetik a panziót.Reggelre kiszúrták a panziótulaj autójának kerekét, a rendőrség helyszínel.