Tanárok tiltakoznak: ne lőjetek!

Forrás: Magyar Nemzet

A Hívatlanul csoport emlékeztet rá, a kormány egy szeptember 5-i határozatban 17,4 milliárd forintot különített el 40 lőtér építésére, és további 67 lőtér kialakítását is tervezik. A projekt így 47 milliárd forintnál is többe kerülne a petíció indítói szerint - írja a Magyar Nemzet A gyakorlópályák jó részét a kormány iskolákban alakítaná ki, hogy ott is meghonosítsák a sportlövészetet: a Klebersberg Központ már júliusban iskolaigazgatókat keresett meg, hogy az iskolaépület területén vagy annak udvarán biztosítsanak egy 90 négyzetméteres területet lőterek - vagy, ahogy a Klebersberg fogalmazott, honvédelmi sportközpontok - számára.Jövőre pedig startolhatnak a hazafias tornaórák, ahol a diákok küzdősportokkal ismerkednének és fegyverhasználatot tanulhatnának.A Hívatlanul az oktatás militarizálása és az értelmetlennek tartott pénzkidobás miatt is tiltakozik."Ha eltekintünk attól a ténytől, hogy ép ember a huszadik század borzalmai után szeretni akar és nem háborúzni, egy józan és előrelátó oktatási kormányzat a gyerekeket szolidaritásra, békés együttélésre, a tudás és a mozgás örömére nevelné, de semmiképpen sem militarizálná, ez a (47 milliárdos) összeg akkor is elegendő lenne 1000 fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus körülbelül tizenhárom évi fizetésére (bruttó 300 000 forint /hóval számolva); 1000 pedagógiai asszisztens (E kategória) 24 évi fizetésére; 180 000 darab interaktív táblára (252 030 Ft-os átlaggal számolva); 180 tornaterem építésére (256 milliós beruházással számolva)" - írja közleményében a civil oktatási szervezet.Kezdeményezésükhöz több tanári és szülői egyesület csatlakozott, köztük a Magyartanárok Egyesülete, a Szülői Hang, Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, a Tanítanék és az Oktatói Hálózat, a Civil Közoktatási Platform, valamint az egyik legnagyobb tanári érdekvédelmi szerv, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is.