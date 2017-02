Tanulásra ösztönzik a roma lányokat

Apa, mikor jössz haza?

Ülsz valahol a világban a monitor előtt, vége van a napodnak, kidolgoztad magad. Voltál vásárolni, eszel valamit, valami olcsót, valami egyszerűt, spórolsz vagy próbálsz, hogy legyen mit hazaküldeni, mert a bank, a ház, az autó, ezért jöttél ki, nem kalandvágyból!

Skype, milyen jó dolog is az!- Apa, mikor jössz haza?Majd, egyszer, nemsokára.Üres vagy, mint egy kiürült konzerves doboz, bekapcsolod a tévét, idegen szavak, idegen hangok, nem érdekel, menjen valami.Telefon, röviden.- Hiányzol!- Te is nekünk!- Szeretlek!- Én is!- Beszélünk majd a facén vagy skypon, amelyik jobban...