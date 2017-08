Tarlós, a munkásőr emberkísérlet

Szerző: Ceglédi Zoltán

Megtántorodva leverte a polcról mindkét könyvét, amikor Alföldi Róbert vagy Kulka János elmondta nekünk, hogy mi a helyzet. Elcsattant a hózentrágere, ahogy a Szigeten először lépett be a Magic Mirrorba.Az évtizedek óta zajló melegfelvonulások, a fideszes gyűlöletkampányt vezénylő, megboldogult Finkelsteinnel való találkozása, aki ugye melegházasságban élt, és még hosszan sorolhatnám az alkalmat. Oké, oké, lassan esett le neki.De hogy ez a klottgatyás telepi gondnok szintjén vegetáló figura, ez a háromtés múltidő, ez az öregapám öregapjának pedellusa, hogy ez szégyenszemre Budapest főpolgármestere, és mégis minden reggelen ugyanúgy csodálkozik rá borotválkozás közben, hogy nézd már, hát vannak efféle ilyen izék, buzik is, hova jut a világ, ez mikor történt, höhö, majd bemondom a tévében, buzik, buzik... hát az valami olyan szekunder szégyennel tölt el, amit leírni is alig lehet.Elképzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy ma ilyen fontos és messziről látható poszton egy olyan emberkísérlet trónoljon, amelynek egyetlen célja bebizonyítani, hogy mindent meg lehet oldani egy 1977-ben ragadt munkásőr tudásbázisán és reakcióval.