Te jó ég, ezek a jövő fideszesei?

Jobbikos képviselő: a seggemet is szoktam vakarászni

Fidelitas aktivisták tájékoztatják a sajtót arról, hogy milyen szemétláda Soros. Mit tegyenek? Ez a dolguk, erre használják őket. Hogy erre (az amúgy kellően mocskos) munkára csak kevesen jelentkeznek, mutatja a makogásuk. Kertész Krisztina elnökségi tag (!) először közli, hogy a kampány során kampányt fognak kihelyezni a Fidelitasosok. Vélhetően plakátot akart mondani, csak megtévedt. Ez akár bocsánatos bűn is lehet, de ami ezután jön...Érdemes megnézni a videót, nem is nagyon van mit hozzáfűzni. Az a szánalmas makogás, amit ezek a vezető tisztségviselők előadnak, kicsit olyan, mint az a bizonyos " Polgármester Jenő " interjú.A különbség annyi, hogy azon tudtunk nevetni, ezen meg maximum sírni lehet. És persze megrettenni: atyavilág: ezek lesznek a jövő Orbánjai, Lázárjai?Mert az még rendben van (dehogy van), hogy ismételgetik, amit beléjük vertek, és már fiatalon átestek az agymosáson. De, hogy még hülyék is? Ezt tudja kinevelni nekünk a kormánypárt? Hát csak Felcsúton jut pénz az utánpótlásra, a Fidelitasban nem? Mi lesz, ha ezek komoly gazdasági, kormányzati feladatokhoz jutnak pár év múlva? Jajj...Külön felhívnám a figyelmet az utolsó párbeszéd részletre. A riporter azt kérdezi a salgótarjáni Fidelitas főnöktől, hogy az anyja büszke lenne-e arra, amit a fia csinál. Ő meg nem bírja azt mondani, hogy igen (még csak 80 százalékos az agymosás), és csak annyit válaszol, hogy ez egy jó kérdés...