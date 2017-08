Teccetek vóna forradalmat csinálni!

Szerző: Lang Alex

Itt és most kérem számon az elmúlt 27 év politikusaitól, döntéshozóitól, gazdasági és pénzügyi vezetőitől az elmúlt éveket, tetemre hívlak benneteket, Magyarország döglődő tetemébe verem bele az orrotokat, mert ennél többet nem tudok tenni!Meddig kell még eltűrnöm a hazugságaitokat, a lenyúlásaitokat, mert belőlem elfogyott a türelem és a tolerancia. Meddig kell elnéznem a Csányik, Szélesek, Demjánok, zsírosodó, ráncosodó arcát, az ő millióik által helyzetbehozott politikusok sunyiságtól rebbenő szemét?Meguntam, de kurvára!Emlékeztek? Mi voltunk a szocialista tábor legvidámabb barakkja, a mi Balatonunkhoz járt az NDK-s szandálos turista találkozni, az NSZK-s rokonával. Nekünk, pórnépnek ugyan lehet, hogy nem volt kocka Ladánk, de azért nyaraltunk, ettünk, ittunk, elvoltunk, ebbe a kis KGST világunkban, nem túl lelkesen követve a nagy testvért, de volt életünk!Tudom, ez is a mi bőrünkre ment, ezt is mi fizetjük a mai napig, de legalább valami látszata volt a kormányzásnak, legalább volt valami terv, igaz csak 5 éves, de volt!Emlékeztek arra, hogy akkor is mi volt a szöveg? Már csak azt a 7 szűk esztendőt kell kibírni, utána jobb lesz, belökjük a kapitalizmust a szakadékba és beelőzzük a nyugatot.Nem történt meg, mert jött a módszerváltás, mert rendszert nem változtattunk, még az arcok is ugyanazok maradtak. A politikában nem annyira, de a gazdasági életben igen, a vezetők a helyükön maradtak és egyre többet és többet kerestek, a politikusok pedig kiszolgálták törvényekkel ezt a hiéna bandát, amelyik kifosztotta az országot a kárpótlási jegyekkel, az olajszőkítéssel, földosztással, stb. Ők továbbra is jól életek, mi meg megtanultuk mi az, hogy munkanélküliség!Tudjátok nekem mi maradt meg? Antall szövege - Tetszettek volna forradalmat csinálni!Igen, az kellett volna, hogy tanulják meg a politikusok és a mindenkori vezetők, hogy van következménye annak, amikor tönkretesznek egy országot!De nem volt, soha nem volt, és úgy néz ki, most sincs!Ti tényleg elhiszitek, hogy a gaz multi, az csak úgy bejött Magyarországra kizsákmányolni, lehúzni a csóró magyart? Ehhez törvények kellettek, amit a politikusoknak kellett megszavazni, törvényre emelni.Azt gondoljátok, hogy ez csak a Fidesz meg az MSZP bűne, nem ez bizony közös bűn, közös szar, amibe együtt nyomták bele a mi fejünket, és tolják még mindig!Gyerekek, nézzétek meg, nem egyforma mind? Jön a választás, jön az ígérgetés, utána meg a lehúzás, meg, a jaj, nem tudtuk, meg a köpködés az előző kormányokra, rendszerekre. Álljunk már meg egy percre és nézzünk már körül, miről szól ez az egész?Van pár emberke, akikre rábízzák az ország sorsát 4 évente, meg van x számú képviselő, akik megszavazzák a kormány által kidolgozott törvényeket. Te ebben hol vagy?Téged megkérdeztek, hogy legyen-e pláza a város közepén, tönkre vágva a kiskereskedelmet?Szerintem nem.Megkérdezték tőled, hogy te akarsz hittant az oktatási rendszerbe, meg heti öt tornaórát?Szerintem nem.Tőlünk mindig csak akkor kérdeznek valamit, amikor a saját disznóságukat akarják fedezni."Akarja-e Ön tisztelt választópolgár, hogy kilencszázhuszonnégyezerötszázhatvankettő nőre éhes muszlim terrorista begyűjön a zországba? "Neeem, persze, hogy nem!Amikor meg lemegy, a nagy pénz kivét, akkor meg kiderül, hogy kurvára nem akart idejönni egy nyomorult terrorista sem. Magyarul mit csinált az állam bácsi? Átvert, mint szart a palánkon!Mert az unijó az bizony támogatta a menekülteket, csak neked erről nem beszélt, hanem lenyúlta, amit az unijó adott, meg azt is lenyúlta a haverok által, amit a te adódból vett el, mint, jááááj, kell ám a GYODA, meg áram bele, meg még egy sor antant vagy mi fene kerítés.Beszopattak a vizes vébével is, "a magyar név megint szép lesz...", az, bassza meg, te tényleg elhiszed, hogy egy csővázas ugrótorony 3 milliárdba kerül? Te tényleg elhitted, hogy ebből a kurva sok milliárdból nem lehetett volna valami maradandót is alkotni? Nem arra gondolok, hogy Orbán szobrokkal tele vágni az országot, valami egyszerűbbre, valami metrófelújításra.Én pokolian dühös vagyok, amikor meglátom Kósát, meg a többi mocskot, és ebbe a mocsok gyűjtőnévbe a többi is benne van, tisztelet a kivételnek!Akkor, amikor egy alkotmánybíró azt mondja, hogy nem legitim az alaptörvény, nem legitim a választási törvény, akkor nekem, mint kisembernek, miért kell elfogadnom?Akkor miért akarják, hogy részt vegyek egy olyan cirkuszban, amire érvényes jegyem sincs!...és igen, teccetek vóna forradalmat csinálni!