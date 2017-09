Demcsák után Orbánnal is beszélgetne Szanyi

Horváth Csaba, az ellenzéki párt budapesti képviselője szerdán Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Tarlós István korábbi III. kerületi polgármesterként és főpolgármesterként immár 27 éve nem tudja megoldani a Római-part árvízvédelmét, ehelyett a megoldást keresőket fenyegeti.A szocialista politikus szerint a főpolgármester az óbudaiakat is lenézi, amikor "a helyi népszavazás ellen ágál".Emellett "mérhetetlen cinizmus vagy nettó hazugság" Tarlós István azon korábbi kijelentése is, amely arról szólt, hogy a metrószerelvények után járó kötbérből megoldják a járművek klimatizálását - fogalmazott Horváth Csaba, hozzátéve: a metrófelújításból 40 milliárd forint hiányzik, ami a kötbért is felemészti majd."Tele gatyával nem lehet tárgyalni" - mondta a képviselő, aki szerint Tarlós Istvánnál kevesebbet senki nem tudna elérni a kormánynál ezen a poszton, a jelenlegi főpolgármester ugyanis nem meri felvállalni a budapestiek érdekeinek képviseletét.