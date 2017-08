Tele lett Rogánék nadrágja egy szocialista menyecskétől

Forrás: nepszava.hu

Szerdán jelent meg a parlament honlapján valamennyi minisztérium válasza Heringes Anita kérdésére. Népszava azt írja: az államtitkárok, közigazgatási államtitkárok, helyettes államtitkárok igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagságai után érdeklődő, közérdekből nyilvános adatok kiadását kettő kivételével valamennyi tárca megtagadta. Pintért Sándor belügy-, és Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztertől eltekintve valamennyi tárcavezető mellőzte az érdemi válaszadást.Indoklásuk szóról szóra azonos volt azzal, mint amit a Miniszterelnök Kabinetirodát vezető Rogán Antal nevében Dömötör Csaba államtitkár adott. Ez úgy szólt: az államtitkárok és helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben jelenik meg, nevük a kormány honlapján (www.kormany.hu) szerepel, a cégjegyzékben pedig egyenként ellenőrizhető az, hogy bármely gazdasági társaságnak tisztségviselője, illetve felügyelő bizottsági tagja-e valamely állami vezető. Mindezek alapján a kompaktszöveg állította: a minisztériumnak nem kötelessége a válaszadás, hiszen "minden kért adat nyilvános".Noha már a szövegegyezés is jelezheti, hogy a Miniszterelnök Kabinetiroda adta a sorvezetőt a tárcáknak, ezt más is bizonyítja. A fejlesztési tárca ugyanis közzétette sajátja mellett a Dömötör-választ is, amelyen szerepel a minisztériumi iktatószám. Ebből az következtethető: előre megkapták a Rogán-tárca sorvezetőjét, méghozzá belső miniszteri körlevélként.A helyzet pikantériája, hogy a propagandaminisztérium szövegét egy az egyben átvette a többi tárca aligha mérlegelve a jogsértést, amelyet elkövetnek az adatkiadás megtagadásával. A szöveg jogi érvényét ráadásul épp Lázár János cáfolta meg, amikor közölte: csak az államtitkárok vagyonnyilatkozata nyilvános, a közigazgatási és helyettes államtitkároké nem, sőt a nem politikai állami vezetőkről sok esetben semmit sem tudni. Márpedig a politikai és állami vezetők fizetési, valamint pluszkereseti adatai közérdekből nyilvánosak, hiszen fizetésüket az állami költségvetés, azaz az adófizetők állják.Éppen ezért Lázár közölte is, hogy a Miniszterelnökségnél nyolc felsővezetőnek is van igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagsága a főállása mellett. Kiemelkedik közülük Bartal Tamás, a kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár, aki öt helyen tag. Ezek közül pénzt két helyről vesz fel: a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. igazgatósági elnökeként bruttó 600 ezret, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnökeként pedig bruttó 590 ezret kap havonta.A minisztériumi belső körlevélre, valamint a tárcáknak adott kommunikációs utasításokra vonatkozó kérdéseinkre a Miniszterelnöki Kabinetiroda úgy válaszolt: "Teljesen természetes, hogy ha minden minisztérium ugyanazt az írásbeli kérdést kapja meg, akkor a tárcák egyeztetnek egymással. Ez az egyeztetés kiterjed az adott témával kapcsolatos adatvédelmi és egyéb jogszabályokra (pl. személyes adatok védelme, van-e az igényelt adatok között minősített adat). Az egyeztetésnek ezen kívül célja az is, hogy a különböző minisztériumokhoz benyújtott azonos kérdésekre azonos szerkezetben adjanak választ, segítve ezzel az újságírók és az érdeklődő képviselők munkáját."Aligha az újságírók munkájának segítése lehet azonban a célja a propagandaminisztérium adatkiadást megtagadó válaszának. Már csak azért sem, mert rendszeresen kapnak kommunikációs utasításokat a Rogán-minisztériumtól, a legtöbbször éppen azt a célt megjelölve, hogy miként hallgassanak; vagy egyáltalán ne reagáljanak, vagy érdemi adatot ne adjanak ki.