Telefonál a Fidesz a nyugdíjasoknak

Jelentse a zöld számon a törvénytelenséget

Hétfőn zöld számot indított a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) "a szigorú munkahelyi törvényesség visszaszerzéséért", akik tartósan ingyenes túlmunkát kénytelenek végezni - jelentette be a nap folyamán sajtótájékoztatón az érdekképviselet elnöke.

Boros Péterné az eseményen elmondta: arra kérnek mindenkit a közszférában, hogy csak nap nyolc órát dolgozzon, csak szabályosan elrendelt és ellentételezett túlmunkát végezzenek el, jelentsék be az érdekképviseletnél, ha méltánytalanság éri őket.A törvényeket az államnak is, mint munkáltatónak, be kell tartania - jelentette ki a szakszervezeti ve...