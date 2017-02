Téli olimpia megrendezését javasolja az egyik magyar párt

Előkerült a pandúrok lábbilincse is

Forrás: nepszava.hu

A viccpárt elnöke a Népszava megkeresésére abbéli vágyát fejezte ki, akkor "rendezzük meg helyette a 2026-os téli olimpiát!" Az ambiciózus "politikus" a részleteket egyelőre homályban hagyta. De biztos lehetünk benne, hogy hamarosan erre is kész tervekkel rukkolnak elő. Sőt, "ha már lúd, legyen kövér"-alapon felvethetnénk, hogy a magyar téli olimpiát lehetőség szerint nyáron rendezzük meg (ha lehet, Felcsúton).A Kétfarkú Kutya Párt nem csak aláírásgyűjtéssel, hanem plakátkampánnyal is erősítette a mindeddig ismeretlen Momentum Mozgalom olimpiaellenes kezdeményezését. "Olimpia előtt demokráciát!", "Újkori görög romokat Magyarországnak!" - hirdették az utcákon, aminek költségére magánszemélyek hétmillió forintot dobtak össze.A viccpárt a kormánypárti Magyar Időket kifigurázó kiadványban is felvillantotta egy 2024-es magyar olimpia lehetséges dicső távlatait. Kovács Gergőt néhány napja behívták a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester tulajdonába került Echo TV-be, ám az érezhetően lejárató szándékú interjút a pártelnök lényegében teljesen "széttrollkodta"