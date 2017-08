Teljes fideszes uralom a média felett

Forrás: nepszava.hu

"Szomorú, hogy vannak olyan emberek, akik csak a közmédiából tudnak tájékozódni" - vélekedett a szakértő hozzátéve: a vidéki sajtónál is kísértetiesen hasonló szituációval találkozhatunk, ugyanis a médiajogász szerint teljessé vált a média fideszes letarolása."Egyoldalúvá válik a tartalomszolgáltatás, még akkor is, ha formálisan nem ugyanaz a tulajdonos" - utalt a médiajogász a Médiatanács szerdai döntésére. A szervezet ugyanis nem látta veszélyeztetve a sokszínű tájékoztatás elvét, így Andy Vajna filmügyi kormánybiztos, a TV2 tulajdonosának a cége, az Avalue Befeketési Kft. megveheti a Lapcom Kiadó Zrt.-t. Azaz Vajnáé lehet az egyik vezető bulvárlap, a hatvanezres példányszámú Bors és az eddig függetlennek számító két vidéki lap, a Csongrád megyei Dél-Magyarország, illetve a Győr-Moson-Sopron megyei Kisalföld is.A Médiatanács döntése iránymutató a Gazdasági Versenyhivatal számára is, amelynek még szintén jóvá kell hagynia az ügyletet. Ezt a GVH borítékolhatóan meg fogja tenni, amivel Magyarország mindegyik vidéki lapja kormányközeli kézbe kerül.Többségük már eddig is Mészáros Lőrinc tulajdonában volt, hármat pedig, az Észak-Magyarországot, a Hajdú-Bihari Naplót és a Kelet-Magyarországot a Népszabadság tavalyi beszántásáról hírhedt osztrák üzletember, Heinrich Pecina cége vette meg a napokban.