Templomot épít újjá a magyar kormány Horvátországban

Forrás: KMS

Az agresszor nehéztüzérsége által földig rombolt Szentlászló 1998 nyaráig lakatlan maradt, de a nyár folyamán itt is megindult a családi házak újjáépítése, ami a falubelieket hazatérésre ösztönözte. A templom és a lerombolt középületek felújítása viszont máig elhúzódott.A HMDK közbenjárásának köszönhetően idén több mint 1,2 millió kúna értékű felújításra kerül sor a településen. A kultúrotthoné már befejeződött, és ha a jelenlegi ütemben folytatódnak a szentlászlói templomon a munkálatok, akkor a karácsonyi ünnepi istentiszteletet már egy teljesen megújult istenházában tarthatják.Kelemen Dezső, a helyi HMDK-alapszervezet elnöke, a járás magyar elöljáró-helyettese elmondta, elégedettek a felújítási munkálatok dinamikájával, szerencsére az időjárás is kedvező, így minden a legnagyobb rendben és ütemben zajlik. Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő is elégedett, és nyomon követi a felújítási folyamatot.Elmondta, hogy ezt magyar kormányzati forrásból valósítják meg. Hozzátette, hogy a horvátországi magyarság által használt egyházi épületek védelmére és tatarozására már idén is tekintélyes összeget sikerült kieszközölni horvátországi forrásokból is, a zágrábi kormány múlt héten elfogadott operatív programja pedig garancia arra, hogy további támogatásokra is számíthatunk.