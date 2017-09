Tényleg nagy disznóság lehet Felcsúton, ha ennyire hisztiznek Lázárék

Forrás: Index / Eurológus / 444.hu

A bizottság egy delegációt küld hamarosan ide, hogy megnézzék, mire költötte el a kormány az uniós támogatásokat. A programba beleraktak több olyan beruházást is, ami inkább a magyar kormánynak lehet kínos, például a felcsúti kisvasutat, amire 600 millió forintot költöttek az európai adófizetők, vagy azt az V. kerületi felújítási programot, ami esetében felmerült a gyanú, hogy bőven túlárazták Rogán Antal polgármestersége alatt.De a programban ott van a korrupciós botrányok által szintén érintett, még a baloldali kormányzás alatt jóváhagyott 4-es metró, meg olyan dolgok is (Zeneakadémia például), ahol nem volt botrány.Mint kiderült, Lázár János több levélben is élesen méltatlankodott a bizottság elnökénél, hogy minek kell a felcsúti vasutat piszkálni, pláne a választási kampány idején, és miért nem lehet oda menni, amit a kormány javasol.Ezen viszont a bizottság egyébként néppárti (tehát a Fidesszel egy frakcióhoz tartozó) német elnöke akadt ki, ilyet nem látott még, hogy egy kormány meg akarja mondani, hogy hova menjenek a képviselők. Az ügyben lobbizott az EU-hoz rendelt magyar nagykövet is, ami pláne teljesen unortodox gesztus.A bizottság elnöke nyilvános vitát kezdeményezett a magyar kormány befolyásolási kísérletéről, ahol a néppárti frakcióból Deutsch Tamás állt ki a magyar kormány mellett.A továbbiakban a felek feljelentgették egymást: Ingeborg Grässle bizottsági elnök az EP és az Európai Bizottság elnökéhez fordult, panaszkodva Lázár leveleire és azok éles stílusára, Lázár pedig Manfred Weber néppárti frakcióvezetőhöz fordult, hogy állítsa már le Grässlét.