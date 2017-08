Tényleg puritán volt Kádár János? - videó

Forrás: atv.hu / Sztárklikk

Mindennapjairól Majtényi György írt könyvet, a történész a Heti Napló stábjának arról mesélt, hogy az '50-es években semmi sem különböztette meg Kádárt a Rákosi Mátyás féle pártvezetés többi tagjától.Nagyon hasonlóan élt, mint ők, vadászni járt, Rózsadombi villában lakott, a villa kertjében medencét építtetett.Kádár felesége korábban azt írta, sok bútort a villába részletre vettek, a történész viszont nem így tudja. Majtényi szerint a párt bútorraktárából iszonyatos összegekért szerzett be bútorokat.A pártvezér általában Balatonaligán pihent. Bozó Zsolt városi felfedező a Heti Naplóban arról mesélt, hogy a víztől 30 méterre fekvő nyaralót Kádár az 1970-es években kapta az akkori pártvezetéstől.Kezdetben nem is igazán tetszett neki, aztán mégiscsak megszokta. Annyira, hogy a megszokott két hetes nyaralását négy hetesre bővítette.A nyaraló közelében sekély a víz, ezért a párttagoktól kért magának egy szigetet, ahonnan már be tudta dobni a horgot a mélyvízbe.A Kádár Jánoshoz köthető legendák egyike, hogy a pártvezér nem csak szeretett, de tudott is sakkozni, ez volt az egyik legnagyobb szenvedélye.