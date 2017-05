Szerző: Vásárhelyi Mária

Az Európai Tanács az EU legerősebb intézménye, amelyben a tagországok miniszterelnökei vesznek részt, a szavazati jog felfüggesztése pedig a legsúlyosabb szankció, amelyet az EU történetében még egyetlen országgal szemben sem alkalmaztak.Mi, magyar demokraták, akik meg vagyunk győződve arról, hogy Magyarország felemelkedésének egyetlen útja az Unióhoz való tartozás, nagyon örülünk ennek, kiváltképp mivel a Fidesz pártcsaládjának számos képviselője is megszavazta a döntést.Ám attól tartok tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy Orbánék ettől kétségbeestek. Sőt! Tartok tőle, hogy ezt akarták kiprovokálni az elmúlt hónapokban. A szavazati jog felfüggesztéséhez vezető eljárás ugyanis egy hosszú és bonyodalmas procedúra, ami évekig is eltart.Mire ezt megszavazzák, addigra Orbánék már az összes EU-s támogatást leszívják és ellopják. Márpedig őket az EU-ból kizárólag a lenyúlható pénz érdekli, minden más, amit az Unió jelent felesleges ballaszt a számukra, amelytől minél gyorsabban szeretnének megszabadulni.Ahogyan ezt Orbán az elmúlt hónapokban minden nyilatkozatában el is mondta: tűrhetetlennek tartják, hogy a fejlett demokráciák rákényszerítsék a saját emberjogi, demokratikus normáikat szuverén nemzetállamokra.Ahhoz, hogy az eljárás ne induljon el Mo. ellen vissza kéne vonni a civilek és a CEU elleni valamint a menekültek tranzitzónában elhelyezéséről szóló törvényeket. Csakhogy ha ezeket visszavonják, az olyan mintha kiherélnék magukat. Hiszen az egész "kormányzás" nem szól másról, mint a civilek, Soros, a CEU és a menekültek üldözéséről és az ehhez szükséges törvényi feltételek megteremtéséről.Arra számítanak, hogy mire a magyarok észbe kapnak már rég kívül leszünk az EU-n. Az EU megtette, amit megtehetett, most már valóban rajtunk múlik minden. Hagyjuk-e hogy egy nemzetáruló, pusztító kormány végleg tönkretegye az országot, vagy megpróbálunk két lábra állni (a majomnak is sikerült).