Tévékamerák miatt fenyegette meg Trump Magyarországot

Igaz, hazánk kapcsolata szinte minimális a diktatórikus állammal, az mfor.hu azonban összegezte milyen kapcsolat fűzi hazánkat Észak-Koreához.Tavaly összesen 2,1 millió forint értékben adtunk el termékeket Észak-Koreának, ami a teljes kivitelünknek szinte hibahatáron belüli arányát jelenti. 2015-ben viszont ennek többszörösét bonyolítottunk le: 11,1 millió forintos üzletről árulkodnak a KSH adatai.2015-ben 48 ezer forintért adtunk el erdei fát Kim Dzsong Un országának, és 11 millióért folyadékszivattyúkat vettek belső égésű motorhoz.2016-ban némileg változott a lista: már 148 ezer forintért exportáltunk erdei fát, 468 ezerért elektromos világító és jelzőkészüléket, 1,5 millióért pedig lengéscsillapítókat vett tőlünk Észak-Korea nem ipari összeszerelés céljára.A KSH adatai szerint 2017-ben még semmilyen üzletet nem kötöttünk Kim Dzsong Unékkal. Érdekesség azonban, hogy nem csak ők vásároltak tőlünk termékeket, de 2015-ben 117,4 millió forintért televíziós kamerákat hoztunk be az ázsiai országból a KSH adatai szerint.Emellett 11 millióért még térti áru (vagyis a feladónak változatlan állapotban visszaküldött vámáru) is szerepel a listánkon.A költségvetés zárszámadásai szerint Magyarországnak több állam is tartozik, igaz, ezek behajthatósága évek óta finoman szólva is igencsak megkérdőjelezhető. A legutóbbi - országok szerinti lebontást is tartalmazó, 2013-as - dokumentum szerint összesen 815 millió forinttal tartozik nekünk Észak-Korea, bár a kommunista ország már 2008-ban jelezte, hogy szeretné adóssága nagy részének elengedését az ország gazdasági nehézségeire hivatkozva.Ebbe azonban a jelek szerint Magyarország nem ment bele, hiszen a korábbi évek zárszámadásai szerint Észak-Korea tartozása 815 millió forinton stagnál.