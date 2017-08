Tisztul a kép a lottócsalás körül

Forrás: Pénzcentrum

Sokan lottóznak, sokan játszanak el a gondolattal, hogy mit tennének, ha ők nyernék a lottót. Akik nem hisznek az egészben, azt gondolják, hogy csalás van a rendszerben, a korrupció miatt a főnyereményt lehetetlen elvinni, már rég megvan, hogy ki fog telitalálatot elérni a sorsoláson.Az örök kétkedőket persze nehéz meggyőzni, de a Pénzcentrum arra kérte a Szerencsejáték Zrt-t, hogy árulják el, pontosan mi a sorsolást felügyelő közjegyző, valamint a sorsolási bizottság feladata, továbbá küldjék el, hogy mekkora bevételük volt idén az Ötöslottószelvények eladásából és mennyit fizettek ki nyereményre.A Szerencsejáték Zrt. adataiból jól látszik, hogy 2017-ben a szelvénybevételeknek csak egy kis részét fizetik ki nyereményre. A vizsgált időszakban hetente 684 millió forinttal több bevétele keletkezett a cégnek a szelvényeladásokon, mint amennyit kifizetett nyereményekre.Felmerül tehát a kérdés, hogy amennyiben ez egy ilyen nyereséges üzlet, akkor miért akarná valaki ezt elrontani?A Szerencsejáték Zrt.-nek tehát elemi érdeke, hogy tisztességesen működjön a játék. Ennek biztosítására számtalan lépést tesz.A Sorsolási Bizottság feladatai: a közjegyzőileg lezárt tároló és annak kulcsát tartalmazó közjegyzőileg lezárt boríték sértetlenségének, a sorsoló gép működésének, és a sorsolási kellékek ellenőrzése.Ott van egy közjegyző is, akinek a következő a feladata: a közjegyzőileg lezárt tároló és annak kulcsát tartalmazó ugyancsak közjegyzőileg lezárt boríték sértetlenségének ellenőrzése, a közjegyzőileg lezárt golyótartó eszközök sértetlenségének ellenőrzése, a sorsolás előtt a sorsoló berendezésben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése, a sorsolás közvetlen figyelemmel kísérése, a sorsoláson történtekről hiteles jegyzőkönyv készítése a sorsolás után a golyótartó eszközben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétének ellenőrzése, a golyótartók, a sorsolási eszközök tárolójának lezárása.A sorsoláson résztvevő közjegyzőket - negyedéves beosztás alapján- a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztályának munkatársai kérik fel a sorsolások hitelesítésére. Közjegyző jelenléte nélkül a sorsolás nem tartható meg, jelenlétük a sorsolásokon kötelező.Egy potenciális csaló, vagy egy esetleges összeesküvés esélyét továbbcsökkenti, hogy a Szerencsejáték Zrt. minden sorsolási eszközét a Budapest Főváros Kormányhivatala Mechanikai Mérések Osztálya kétévente engedélyezi és hitelesíti.Az ellenőrzéseket követően a számgolyókat leplombálva adják át a lottótársaság számára. A plombát ezt követően kizárólag közjegyző jelenlétében lehet feltörni. A sorsolások után a közjegyző újra lezárja a golyókészleteket. A hitelesített sorsolási eszközöket illetve megfelelő használatukat, továbbá a sorsolási eseményt a Szerencsejáték Felügyelet is ellenőrzi.A fentiekből kiderül tehát, hogy a golyókat soha nem tévesztik szem elől, ha előveszik őket, ott egy közjegyző, és arról is ő gondoskodik, hogy feltűnő legyen, ha két sorsolás között valaki babrált egy kicsit velük.A fenti bonyolult ellenőrzési rendszer mind-mind azt szolgálja, hogy az embereknek megmaradjon a bizalma a Szerencsejáték Zrt.-ben, hisz ha a közbizalmat elveszítik, akkor senki nem fog lottózni, ők meg lehúzhatják a rolót.Természetesen nem lehetséges minden csalási elméletet tételesen megcáfolni, hisz ha rendszerszintű összeesküvésről van szó, akkor benne lehet az összes érintett közjegyző, a sorsolási bizottság, a kormányhivatal, a felügyelet, sőt, még egy csomó számhúzó is.Logikusan azonban mégis csak vissza-vissza érdemes kanyarodni ahhoz a kérdéshez, hogy miért állna bárkinek érdekében, hogy levágja pont az aranytojást tojó tyúkot?