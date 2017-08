Titkolják, de Orbán vereségre áll a CEU-val szemben

Forrás: hvg.hu

Miközben a Velencei és az Európai Bizottsággal vehemens kommunikációs harcot vív és saját álláspontját hajtogatja a kormány a CEU ügyében, a háttérben óriási - visszavonulónak is tekinthető - engedményeket tesz a tavasszal még ellehetetleníteni próbált intézménynek.A Külügyminisztérium hónapokig tartó verbális csatározások után fű alatt letett arról a lehetetlen korábbi elképzeléséről, hogy a CEU székhelyéül szolgáló New York állam helyett az oktatási ügyekben hangsúlyozottan nem illetékes amerikai szövetségi kormánnyal kösse meg azt a kétoldalú megállapodást, amelyet a felsőoktatási törvény áprilisi módosítása írt elő feltételül a külföldi felsőoktatási intézmények működéséhez. hvg.hu információi szerint a kormány ugyanakkor nemcsak ebből engedett, de a törvényben szintén előírt anyaországi kampusz követelményével kapcsolatban is meglepően megengedő a New Yorkkal hamarosan megkötendő megállapodás. A dokumentum ugyanis nem írja elő, hogy a CEU saját képzési helyet tartson fent az Egyesült Államokban, csak annyit, hogy a magyarországi mellett ott is folytasson felsőoktatási tevékenységet.A megfogalmazás nagyon lényeges: ez utóbbit ugyanis egy működő amerikai egyetemmel kötendő megállapodással viszonylag egyszerűen teljesítheti az intézmény, ráadásul ehhez még a törvényben előírt december 31-i határidőt is felpuhítja a megállapodás szövege.