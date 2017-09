Tiz éven belül kihalhatnak az orrszarvúk a csempészek miatt

Forrás: MTI-Sztárklikk

A Traffic nevű, vadvédelemmel foglalkozó, a tiltott kereskedelmet ellenőrző civil szervezet szerint gyöngyöket, karkötőket és karpereceket, valamint rinocérosztülök-port készítenek a csempészek."Ez nagyon aggasztó. Hiszen ha valaki átsétál a repülőtéren egy rinocérosztülökből készült nyakláncot viselve, ki fogja megállítani? A rendőrség tülökdarabokat és teljes tülköket keres" - mondta Julian Rademeyer, a Traffic munkatársa.A csempészett tülkök elsődleges célállomásai ugyanazok, Kína és Vietnam legnagyobb piacai felé tartanak. A nyomozók azonban azt is megállapították, hogy a csempészútvonalak megváltoztak és sokkal komplexebbé váltak annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan országokat és repülőtereket, ahol a bűnüldözésre kirendelt források koncentrálódnak.Susie Offord-Woolley, a Save the Rhino International jótékonysági szervezet vezetője szerint ez fontos információ, mivel így a bűnüldözők kiképezhetők a rinocéroszékszerek azonosítására."Az a tény, hogy a bűnbandák feldarabolják a tülköket, arra utal, hogy egyre jobban tartanak a rendőrségtől, ami jó jel" - tette hozzá.2007 óta legalább 7100 orrszarvút öltek meg Afrikában, mára mintegy 25 ezer példány maradt. Az orrvadászat jelenlegi mértékét tekintve a Save the Rhino International szerint a vadon élő orrszarvúk a következő tíz évben kihalhatnak.Az elmúlt tíz évben Afrikában 1000, az orrszarvúk életét védő vadőrt öltek meg. Így emberéletekről is szó van - emelte ki Offord-Woolley.