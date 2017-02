Több száz milliót kapott az Orbán által életre hívott szervezet

A politikus tagadta, hogy a választási kampányban ez a pénz a kormánypártok kampányát segítené, ez ugyanis törvénytelen lenne.

A Szövetség a Nemzetért polgári kört Orbán Viktor hívta életre az elbukott választás után 2002-ben, akkor még Vona Gábor is a tagok között volt.A polgári kör nem sokkal később alapítványként folytatta, évi 20-30 millió forintos büdzsével. A többi polgári kör koordinálás mellett azóta is a Szövetség a Nemzetért működteti a Polgárok Házát, ahol Orbán Viktor is többször felszólalt.A kormányváltás után már 60-80 millió forintos bevétele volt a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak. 2016 végén ennél is több jutott: a karácsony előtti pénzosztáskor a kormánytól 80, a Miniszterelnöki Kabinetirodától 20 milliót kaptak.Most az Index szúrta ki, hogy ezek mellett a HungaroControl nevű, állami tulajdonú cég is 320 millió forintért szerződött a Szövetség a Nemzetért Alapítvánnyal tavaly októberben. Azt nem tudni, hogy miért adják a pénzt, a dokumentumban csak az "egyéb" kifejezés szerepel a szerződés típusánál.Az ellenzék nem tartja szerencsésnek, ha egy állami cég politikához kapcsolódó szervezeteket támogat, az MSZP tiltott pártfinanszírozást emleget."Szerintünk rendkívül aggályos az, hogy Orbán Viktornak és Vona Gábornak a közös politikai fészke 320 millió forint közpénzben részesült. Mi amellett, hogy követeljük, fizessék vissza ezt a pénzt az utolsó fillérig a közös kasszába, amellett fölvetnénk annak a gyanúját, hogy nem burkolt pártfinanszírozásról van-e itt szó? Ezt is ki kell vizsgálni" - nyilatkozta a párt politikusa, Bárány Balázs.A kormánypártok szerint inkább örülni kellene, hogy az állami cégek olyan jó állapotban vannak, hogy civil szervezeteket támogathatnak."Alapvetően az, hogy bármilyen civil szervezetet egy állami vállalat támogat, abban én semmi problémát nem látok, sőt örömteli egyébként, hogy a magyar állami vállalatok ma olyan helyzetben vannak, hogy nyereségesen működnek és a nyereséges működés mellett még civil szervezeteket is tudnak támogatni. Hogy ebben a konkrét ügyben mi volt az indok, arról a HungaroControl vezetőit kell megkérdezni" - mondta Hollik István, KDNP-s képviselő.