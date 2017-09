Tőkés László ismét nekiment az RMDSZ-nek

Forrás: KMS

Találóan állapítja meg Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, hogy ezáltal mintha "a legsötétebb sztálini idők" tértek volna vissza a posztszovjet Ukrajnában.Nem kevésbé meglepő, hogy közel hetven évvel az egyházi iskolák államosítása, illetve a felekezeti oktatás beszüntetése után Romániában egy egyházi iskolát, a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot akarják felszámolni. Méltán kínálkozik a párhuzam: a sztálini korszakot idéző ukrajnai viszonyokhoz hasonlóan Erdélyben a nacionálkommunista Ceauşescu-diktatúra rossz szelleme kísért.Ezekről a múltbeli és utódállami összefüggésekről szólt európai parlamenti felszólalásában Tőkés László, amikor is az európai törvényhozás hathatós közbenjárását kérte az ukrajnai nyelvi jogok biztosítása és a marosvásárhelyi iskola helyzetének rendezése érdekében.A botrányos jogsérelmi esetek bemutatása rendjén arra is kitért, hogy a saját alkotmányával és nemzetközi vállalásaival ellentétes ukrajnai törvénymódosítás ellen mind a magyar, mind a román kormány élesen tiltakozott. A helyzet pikantériája az, hogy miközben Románia az ukrajnai románok kisebbségi jogainak a védelmére kél, ezzel szemben saját magyar kisebbségi közösségének az alapvető jogait lábbal tiporja.Amint maga Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke is rámutatott: Románia nem alkalmazhat kettős mércét az etnikai kisebbségekkel kapcsolatban, és Magyarország reagálásától függetlenül megoldást kell találnia a marosvásárhelyi iskolaügyre.Ide tartozik az a hír, mely szerint a Román Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közvetlenül a múlt heti marosvásárhelyi tüntetés előtti napon a parlamenti együttműködés folytatásában, illetve jobbításában állapodott meg.Önkéntelenül is felvetődik a kérdés: a marosvásárhelyi katolikus iskola önálló jogállásának a megszüntetése jelentené "az együttműködés jobbítását"? Tőkés László a jelen körülmények között teljességgel hiteltelennek tartja a további együttműködésre vonatkozó fogadkozást.Megítélése szerint az RMDSZ eddigi megalkuvó és elhibázott politikájának oroszlánrésze van abban, hogy a marosvásárhelyi - és az általános - tanügyi helyzet mostani sorsára jutott.Csak remélni lehet, hogy az ukrajnai és a romániai iskolaügyek nemzetközi szintre elemelésével sikerül orvosolni az elszenvedett súlyos jogsértéseket.