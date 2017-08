Tőkés László Szent Istvánt és Orbán Viktort idézte augusztus 20-i beszédében

Forrás: KMS

A Partium Keresztény Egyetem szociológia szakos hallgatói idei nyári gyakorlatukat ebben a városban töltik ezekben a napokban, az önkormányzat nagyvonalú támogatásával, s ez adott alkalmat a helybélieknek arra, hogy az augusztus 20-i ünnepi beszéd megtartására felkérjék az egyetemalapító püspököt, Tőkés László európai parlamenti képviselőt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét.Tőkés László ünnepi beszédében hangsúlyozta: a magyarság megmaradásának feltétele, hogy megőrizzük Szent István örökségét. Államalapító királyunk megmentette a pusztulástól és egységbe kovácsolta a magyarságot, amelynek megmaradását és jövőjét a történelem színpadáról letűnt vándor népekkel ellentétben az európai kereszténység jelentette.Hozzátette, a török hódoltság alatt és a Habsburg-elnyomás kezdetén az Erdélyi Fejedelemség vitte tovább Szent István örökségét és tartotta fenn a magyar államiságot, Trianon óta "csonka Magyarország" próbált helytállni, ma már erősödve igyekszik alkotmányos felelősséget viselni a határon túl élőkért. "Trianoni országvesztésünkre lehet-e jobb és hatékonyabb válaszunk - most, a századik évfordulója közeledtén -, mint a Szent István-i ország maradék népének testvéri szolidaritása és cselekvő együttműködése?!" - tette fel a korántsem költői kérdést.Történelmi utalásokkal, bibliai példázatokkal gazdagított beszédében Tőkés László arról is beszélt, hogy a migrációs válság és a vele együtt járó erőszak napjaiban az egyik fő kérdés: Szent István örökségét, államunkat, hitünket, kultúránkat meg akarjuk-e őrizni és védelmezni, vagy belevegyülünk az európai fősodorba? EP-képviselőnk megjegyezte: "Sokan és gyakran szokták idézni István királynak az idegenek befogadására vonatkozó intelmeit. Csupán azt felejtik el hozzátenni, hogy államalapító irályunk semmi esetre sem az ország kárára történő befogadás gyakorlatát pártolta."Míg az államalapítás idején valóban a nyugat-európai orientáció bizonyult üdvösnek, manapság Közép-Európa keresztény-nemzeti irányvonala jelenti a kiutat a birodalmi Európa elhatalmasodó válságából. Felidézte, hogy nemrég Tusnádfürdőn Orbán Viktor miniszterelnök is azzal zárta beszédét: "...huszonhét éve itt, Közép-Európában abban hittünk, hogy Európa a jövőnk, most azt érezzük, hogy mi vagyunk Európa jövője."