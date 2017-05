Tőkés László szerint az MSZP és a DK képviselői hazaárulók

Forrás: KMS

Az Orbán Viktor miniszterelnökre zúduló össztűz után arról érdeklődött a riporter, hogy milyen hatással lehet a vitanap Magyarország jövőjére.- Ellene vagyok a konfliktuskerülő magatartásnak, ha kell, igen is szükséges a kockázatot, a konfliktust felvállalni. Megemelem a kalapom Orbán Viktor miniszterelnök előtt, aki ezt tette 1989-ben Nagy Imréék újratemetésén, és ezt teszi most is. Mi is ezt tettük'89-ben Temesváron. Az általános magyarellenesség viszonyai közepette már nincs hova hátrálnia sem Magyarországnak, sem Erdélynek. A balliberális képviselők - Niedermüller Péter, Újhelyi István, Szanyi Tibor - fellépése pedig valódi nemzetbiztonsági kockázatot jelent.Azt is mondhatom - folytatta Tőkés -, felszólalásuk bűncselekmény, hazaárulás Magyarországgal szemben. Miközben Orbán Viktor kockázatot vállal Magyarország, valamint az Európai Unió védelmében és érdekében, ezenközben ők nyilvánosan ássák alá a magyar pozíciókat. Ebben a kettősségben próbálom látni a magyar viszonyokat, az Európai Unió jövőjét. Úgy vélem, Orbán Viktor pozíciója megerősödött, álláspontja jogilag védhető, a brüsszeli fenyegetések sehová sem vezetnek, s egyensúlyi állapot alakul ki. A belengetett 7. cikkely bevetése Magyarország ellen az Európai Unió bomlása irányába vezetne - nyilatkozta Tőkés László.