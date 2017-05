Tömegek bukhatják el ma a TB-jüket

A CÖF-ön kívül Demjén és Pataky Attila is szakított az MVM millióiból

Forrás: Pénzcentrum

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése mindenkinek kötelező, attól függetlenül, hogy valaki éppen beteg-e vagy sem. Ez általában nem jelent gondot, azoknak, akik épp iskolába járnak, vagy be vannak jelentve a munkahelyükön. De amikor nem állunk munkaviszonyban és már nincsen tanulói jogviszonyunk, akkor ezt a járulékot, vagyis korábbi nevén a társadalom biztosítást (TB) magunknak kell fizetnünk. Ennek összege jelenleg 7 110 forint havonta.Kinek kell keddtől fizetni? Azok a frissen végzett diákok, akiknek idén márciusban járt le a diákigazolványa és még nem sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon, a holnapi napon lejár a 45 napos türelmi határideje, vagyis május 16-tól kötelesek maguknak fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ezt a járulékot csak annak kell fizetnie, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra semmilyen más jogcímen nem jogosult. De például járulékfizetési kötelezettség terheli azokat a levelezős hallgatókat is, akiknek nincsen egyéb biztosítási (pl. munkavállalói) jogviszonyuk.A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén a január-márciusban az egy évvel korábbihoz képest a 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 3,9 százalékponttal, 10,3 százalékra csökkent, munkanélkülieken belüli arányuk némileg mérséklődött, de még továbbra is minden hatodik munkanélküli ebből a korcsoportból kerül ki. A munkanélküliség átlagos időtartama egyébként átlagosan 17,5 hónap; a munkanélkülieknek pedig a 45,1 százaléka a legalább egy éve keres állást.A járulék fizetését (15 napon belül) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell kezdeményezni. Az adatlap az adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, vagy letölthető az adóhatóság honlapjáról.Fizetési mentességet kérhetnek az alacsony jövedelemmel rendelkezők, az erre való rászorultságot pedig a járási hivatal állapítja meg az egy főre jutó havi jövedelem alapján. Ha a családban élőknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, vagyis 34 200 forintot, az egyedül élőknél pedig 150 százalékát, vagyis 42 750 forintot, akkor mentesülhetünk a fizetési kötelezettség alól.