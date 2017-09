Toroczkai külföldi szélsőjobbos kötődése is nemzetbiztonsági ügy

Forrás: MTI / Sztárklikk

Erről Fodor Gábor, a párt elnöke beszélt az ülés előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján. A liberális politikus a bizottságnak nem tagja, országgyűlési képviselőként javasolta a napirend ezen pontját.Fodor Gábor felidézte, az elmúlt időszakban jelent meg a hírekben, hogy Toroczkai László, a Jobbik alelnöke egy horvát szélsőjobboldali mozgalom, a Tiszta Jogpárt korábbi politikusával, Frano Cirkoval találkozott.A liberális politikus hozzátette, az utóbbi időben többször is hallották, hogy az európai szélsőjobbnak egyfajta "letelepedési helye" lett Magyarország, és a szálak nem egy alkalommal vezettek Toroczkai Lászlóhoz, illetve a Jobbikhoz.A liberálisok szerint brit, francia és svéd szélsőséges szervezkedéseknek is vannak magyarországi szálai, ráadásul több híradás szól arról is, hogy a különböző szélsőséges szervezeteket Oroszország támogatja - jegyezte meg Fodor Gábor.Kiemelte, a magyar parlamentnek és a közéletnek tisztán kell látnia abban a kérdésben, hogy milyen kapcsolatai vannak a különböző szélsőjobb mozgalmakkal a Jobbiknak, illetve bármely más politikai pártnak.Sermer Ádám, a párt elnökhelyettese leszögezte: nemzetbiztonsági szempontból is vizsgálni kell ezt a kérdést.A liberálisok politikusa egyúttal hozzátette, Vona Gábornak, a Jobbik elnökének el kell döntenie, hogy a Jobbik néppártosodási "kommunikációs fogása" nyomán megpróbál elhatárolódni pártja szélsőséges nacionalista részétől, vagy továbbra is kitart azok mellett.