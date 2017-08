Török Gábor: az MSZP mostani politikája az eljelentéktelenedéshez vezet

Szerinte Botka abban bízott, hogy majd elmondja a konfliktusos mondatokat, amiket eddig senki nem mert elmondani, a közönség pedig megjutalmazza, de nem jutalmazták meg. A párt mindenhol vagy stagnál, vagy esik. Akik pedig nem érdekeltek Botka sikerében, már 2018 utánra terveznek.Török szerint az MSZP mostani politikája az eljelentéktelenedéshez vezet, és tíz év múlva inkább lesz egy Momentum a parlamentben, mint egy MSZP.Szerinte Karácsony Gergely időben lépett előre, mert az ő miniszterelnök-jelöltsége felértékelődhet, ha a Botka-projekt megbukik. Ekkor akár még az MSZP is beállhat Karácsony mögé.Számomra a Momentum az új Fidesz - mondta Török a másik új kezdeményezésről. Szerinte vannak különbségek, de karakterében, politikai tudatosságában és realizmusában ma ott tart a Momentum, ahol 1989-ben a Fidesz tartott. Török szerint jó eséllyel szereznek is majd annyi helyet, amennyit arányaiban a Fidesz szerzett akkor.Nem azt mondom, hogy húsz év múlva Fekete-Győr András lesz az új Orbán Viktor, de benne megvan ugyanannak a politikai pályának a lehetősége. Még talán a támogatóik sem nagyon mások, mint annak idején a Fidesznek.Török szerint, ha most ő lenne Soros György, egy új kezdeményezésbe fektetne pénzt. Ha pedig Simicska Lajos lenne, akkor a Jobbikba, ahogy az történik is.A Jobbik szerinte két dologban erősödött: lett médiája, még ha az Simicska Lajosé is, és új szavazókat szerzett, amivel áttörheti az üvegplafont.Török szerint most esély van rá, hogy véget érjen a centrális erőtér, de Jobbik-MSZP összefogás parlamenti szinten biztosan nem lesz.