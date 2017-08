Tovább harcol a kormány az Európai Bizottsággal

"Elsősorban politikai jellegű ügyekről van szó, és nem jogvita folyik a bizottság és Magyarország között, amit az is alátámaszt, hogy némely biztos, például Timmermans úr hamarabb tett kijelentéseket az úgynevezett CEU-ügyben, mint ahogyan maga a levél megszületett volna.



Az is feltűnő, hogy az utóbbi időszakban, most már ötödik alkalommal csak egy hónapot biztosít a bizottság a válaszleveleknek a megírására, a szokásos két hónappal szemben, tehát szisztematikusan és önkényesen csorbítják a védelemhez való jogunkat, ebből is látszik, hogy egyfajta statáriális jelleggel, minél hamarabb döntést akarnak hozni ezekben az ügyekben"

"Amiket ők mondtak, hogy nem kívánnak módosítani, majd akkor fognak, ha a bíróságon elveszítik ezt a dolgot, mert az Európai Bíróságon megbukik, akkor egyetlenegy kérdés van, hogy kibírja-e addig az egyetem.



Mert ha úgy akarnak tönkretenni valamit, hogy időhúzásra játszanak, és úgy is tudják, hogy vannak határidők - felvételi -, és erre az egyetemnek lépnie kell, ha a jelenlegi helyzet nem maradhat. Magyarország legnagyobb szégyene lesz, ha az ország legjobb egyeteme távozni fog"

"A felsőoktatás, az nemzeti hatáskörbe tartozik az unión belül" - emelte ki Völner Pál.A lex CEU előírja, hogy a Közép-európai Egyetem amerikai anyaintézményének valódi egyetemként kell működnie. Egy másik feltétel, hogy a budapesti egyetem akkor működhet csak tovább, ha arról a magyar és az amerikai vezetés megállapodik egymással. Egyik követelmény sem példa nélküli az Európai Unióban, tette hozzá az államtitkár, aki szerint az Európai Bizottság politikai ügyet kreált a felsőoktatási törvény módosításából.- fogalmazott Völner Pál.A szocialisták törölnék a lex CEU-t a parlament rendkívüli ülésén.- mondta Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese.