Trump állítólag titkos információkat osztott meg az orosz külügyminiszterrel

Forrás: MTI

A lap meg nem nevezett jelenlegi és volt kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva közölte az állítólagos értesüléseket.Ezek szerint az amerikai elnök arról beszélt az orosz külügyminiszternek és a kíséretében lévő Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetnek, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet laptopokba beépített robbanószerkezetekkel tervez merényleteket végrehajtani, s ennek fejleményeiről ő naponta kap hírszerzési jelentéseket.Közlésével - állítja a The Washington Post (WP) - Trump elnök veszélybe sodorhatta az amerikai hírszerzés forrásait is, ráadásul a hírszerzési adatok egy harmadik féltől származtak, amely nem adott engedélyt a kiszivárogtatásukra.A lap értesüléseit a Fehér Ház nem kommentálta, ám Rex Tillerson külügyminiszter közleményben reagált."A találkozón Trump elnök Lavrov külügyminiszterrel a témák széles körét vitatta meg, köztük a terrorelhárításra vonatkozó közös erőfeszítéseket és fenyegetéseket is. (...) ám a forrásokat, a módszereket vagy a katonai hadműveleteket nem vitatták meg" - olvasható a közleményben. Az amerikai diplomácia irányítója jelen volt a Trump-Lavrov találkozón.Dina Powell, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági főtanácsadója közleményében hamisnak minősítette ezt a történetet. Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki ugyancsak jelen volt a Fehér Ház Ovális Irodájában lezajlott az amerikai-orosz tárgyalásokon, a WP-nak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az elnök és a külügyminiszter "egyetlen pillanatig sem fedtek fel olyan hírszerzési forrásokat vagy módszereket, amelyek már ne lettek volna nyilvánosan is ismertek".A kongresszusi politikusok meglepetéssel reagáltak a napilap információira."Zavarba ejtő, ha egyáltalán igaz" - fogalmazott Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor. Bob Corker, a szenátus külügyi bizottságának elnöke "problematikusnak" nevezte az ügyet, de ő is fenntartásait hangoztatta az információk valóságtartalmát illetően. "Zavarónak mondanám, de mielőtt kommentálnánk, először derítsük ki, hogy mi történt" - nyilatkozott John McCain republikánus politikus, a szenátus katonai ügyekkel foglalkozó bizottságának vezetője.Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának vezető demokrata párti politikusa Twitter-bejegyzésben reagált. "Ha ez igaz, akkor ez óriási pofon a hírszerző közösségnek" - írta a virginiai politikus.