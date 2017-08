Trump: az amerikai hadsereg csőre töltve készen áll

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az elnök azt követően fejtette ki álláspontját újságíróknak a New Jerseyben lévő bedminsteri golfklubjában - ahol elvileg a szabadságát tölti -, hogy megbeszélést folytatott Rex Tillerson külügyminiszterrel és Nikki Haley ENSZ-nagykövettel.Ahogyan fogalmazott, Venezuelát illetően "sokféle megoldás" van asztalon, köztük "szükség esetén a katonai hadművelet is".Trump az újságíróknak ismét megerősítette, hogy változatlan az álláspontja Észak-Koreáról, sőt, pénteken este - a nap folyamán immár másodszor - figyelmeztette az ázsiai kommunista országot.A sajtótájékoztató előtt újabb Twitter-bejegyzést tett közzé, amelyben leszögezte: "a katonai megoldások már kidolgozva, csőre töltve, arra az esetre, ha Észak-Korea bután cselekedne.Remélhetőleg Kim Dzsong Un talál más utat." A sajtótájékoztatón aztán megismételte, hogy az amerikai hadsereg valóban "csőre töltve", készen áll, és kifejezte abbéli reményét, hogy korábbi szavainak súlyát Észak-Korea "teljes mértékben felfogja", és megérti azt is, hogy amit mondott, úgy is értette.Hozzátette, ha Kim Dzsong Un észak-koreai vezető "nyílt fenyegetést" intéz akár Guam, akár bármely más amerikai terület, vagy Amerika bármely szövetségese ellen, akkor "ezt igazán sajnálni fogja, méghozzá nagyon rövid időn belül fogja sajnálni". "Ha bármi történik Guam szigetén, akkor nagyon nagy baj lesz Észak-Koreában" - hangsúlyozta. Trump egyúttal megnyugtatta a Guam szigetén élőket.A The New York Times című lap ugyanis - a Reuters hírügynökség információi alapján - arról cikkezett, hogy Guamon atomtámadás esetére vonatkozó tanácsokat terjesztettek szórólapon a lakosság körében. "Érzem, hogy biztonságban lesznek" - mondta a csendes-óceáni sziget lakóinak aggodalmaira utalva.Trump közölte az újságírókkal, hogy helyi idő szerint pénteken este telefonon megbeszélést folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akinek felveti majd újabb szankciók bevezetésének lehetőségét Észak-Korea ellen.Az elnök jelezte, hogy hétfőn rövid időre visszatér Washingtonba, és ott egy "nagy sajtóértekezletet tart", bár ennek témáiról nem mondott semmit.A sajtótájékoztató után nem sokkal a Pentagon (védelmi minisztérium) szóvivője, Eric Pahon közölte, az amerikai hadsereg nem kapott parancsot a Fehér Házból Venezuelával kapcsolatban.A szóvivő leszögezte: alaptalan a caracasi kormány célozgatása arra, hogy az Egyesült Államok Venezuela inváziójára készülne.Pénteken este a Fehér Ház közleményt adott ki. Ebben leszögezte, Donald Trump elnök elfogadja Nicolás Maduro venezuelai elnök ajánlatát a párbeszédre, de csak majd akkor, amikor "helyreállították a demokráciát Venezuelában".Maduro előző nap, az alkotmányozó nemzetgyűléshez intézett beszédében mondta azt mondta, hogy szeretne tárgyalni Trumppal.