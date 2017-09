Trump kitiltja a kosárlabda bajnokokat a Fehér Házból

Forrás: Index

Legközelebb - februárban - a Golden State Warriors csapata volt hivatalos a Fehér Házba.Erről kérdezte a csapattagokat a USA Today. Az egyik legnagyobb sztár, Steph Curry azt mondta: személy szerint nem nagyon szeretne Trumppal találkozni, mert úgy gondolja, a távolmaradással ki lehetne fejezni, hogy nem tud azok mögé a dolgok mögé állni, amiket az elnök képvisel."De persze itt nem csak arról van szó, hogy én elmegyek-e a Fehér Házba" - fejezte ki Curry, hogy ez nem a csapata, csak az ő személyes véleménye.Trump ezt követően sértetten visszavonta a meghívást - írja az Index . "Egy Fehér Ház-i látogatást komoly megtiszteltetésnek szokás tartania a bajnokcsapatnak. De Stephen Curry hezitál, úgyhogy a meghívás vissza van vonva!" - írta ki a Twitterre.Az 54 éves hagyomány lefújása viszont már nagyobb hullámokat vert egy kosárcsapat véleményénél: két legendás kosaras is rögtön reagált a Twitteren. LeBron James seggnek nevezte Trumpot, és közölte: "A Fehér Ház meglátogatása addig volt nagy megtiszteltetés, amíg te fel nem tűntél ott."Kobe Bryant azt írta: "Egy olyan elnök, akinek már a neve is megosztottságot és haragot eredményez, akinek a szavai széthúzáshoz és gyűlölethez vezetnek, biztos, hogy nem tudja újra nagyszerűvé tenni Amerikát" - utalt az elnök választási jelmondatára a Lakers korábbi bajnoka.A Golden State Warriors végül kiadott egy hivatalos közleményt is a látogatás kapcsán, amelyben azt írták: amikor februárban Washingtonba utaznak, az elnöki látogatásra szánt időt arra fogják szánni, hogy "az egyenlőséget, a sokszínűséget és a befogadást" ünnepeljék: "azokat az értékeket, amelyek fontosak a csapatunk számára".