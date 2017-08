Trump tanulhatna Orbántól

Forrás: Népszava

Szerző: Németh Péter

A fenti sorokat a pénteki Népszavában olvastam, mint ahogy azt is ebből az írásból tudtam meg, hogy Trumpot idegesíti a mainstream média, jórészt a FoxNews televízióból tájékozódik, s kedveli az összeesküvés elméleteket gyártó portálokat. És ahogy a cikk végére jutottam, kénytelen voltam levonni azt a következtetést, hogy lehet Trump a világ leghatalmasabb államának feje, a világ legvédettebb államférfiúja, bőven van mit tanulnia a magyaroktól.Mit a magyaroktól? Egyenesen Orbán Viktortól. Ezért aztán végképp nem értem, miért nem az volt a tavaly megválasztott elnöknek az első dolga, hogy munkamegbeszélésre Budapestre utazzon, mert ha ezt tette volna, bizonyára másként nyúl a médiához. Bár az is igaz, van még, lehet ideje az általa elképzelt médiavilág megteremtéséhez, de azért ne feledjük: az amerikai elnöknek négy - jó, most már csak három és fél - éve van a választásokig, s bármennyire is hatalmas ember, nem tud olyan választási rendszert keresztülverni, amely százszázalékosan biztosítaná újabb győzelmét.De ha sikerülne is, nyolc év, két ciklus után mindenképpen el kellene köszönnie a hatalomtól. Mindezt csak azért emelem ki, mert neki, ily módon, kevesebb az ideje, hogy megvalósítsa az Orbán-féle mestertervet, vagyis igencsak indokolt lett volna az a bizonyos sürgős tanulmányút, eszmecsere.Szegény Trump így kénytelen saját szerencsétlen Twitterén és Facebookján keresztül üzengetni a választóinak, ahelyett, hogy rohamléptekben maga alá gyűrte volna a szinte teljes amerikai sajtót. És ne tessenek most itt arra hivatkozni, hogy az egy nagy ország, hagyományos demokratikus értékekkel. Ezek csak ostoba mentegetőzések, minden csak akarat és vezetői képességek kérdése.A magyar rendszer utat mutatott, megvan a modus vivendi, hogyan lehet közpénzből lefedni a nyilvánosság nagy részét, egyszersmind a tökélyre fejlesztve az álhírgyártást, a sikerpropagandát. És azt, hogy arról az ország minden polgára értesülhessen, miközben a rossz hírek hordozói - jó esetben - a margóra vannak kényszerítve. Azért mondom, hogy jó esetben, mert a citált írásból az is kiderül, hogy Amerikában a hamishír gyártójára magánnyomozót küldtek és be is perelik őt. Nos, kellő tudás birtokában, a magyar modellt érvényesítve Trump mindezt elkerülhette volna, vessen magára, hogy hagyta, demokráciát játsszanak vele szemben.Itt Magyarországon nem ez történik. A jóhír-gyártás már az egész országra kiterjed, az álhírek pedig szárba szökkennek, virágzanak, tovább épülnek. Tessék csak arra gondolni, hogyan rajzolják fel a forró ősz ellenzéki terveit, miként kriminalizálják a magukat vetélytársként feltüntető pártok vezetőit. Minek itt a XXI. század technikáit alkalmazni, kiválóan megfelel a célnak, ha megszerzi az állami televíziót, befolyása alá vonja a kereskedelmi csatornákat és elüldözi a lapoktól a másként gondolkodókat.