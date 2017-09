Trump teljes megsemmisítést igért Észak-Koreának

Közélet

Ismét Kósa Lajoson röhögött a Tisztelt Ház - videó

Hétfőn megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Felszólalt Kósa Lajos is, aki most is hozta a formáját, nagy lendülettel keresztelte át az LMP-s Szél Bernadettet Bertalanra. A bakit az Index szúrta ki.