Tulajdonosváltás az Opelnél

Forrás: MTI

A francia autógyártó vezetősége pénteken adott szabad utat a General Motors európai érdekeltségének felvásárlásához.Az AFP francia hírügynökség meg nem nevezett forrása szerint a PSA igazgatótanácsában született megállapodás "nagy lelkesedést és elégedettséget váltott ki" valamennyi fél részéről.Az értesülést egyelőre hivatalosan nem erősítette meg a három francia márka (Peugeot, Citroën, DS) gyártója, amely egyelőre nem is kívánta kommentálni a kiszivárgott hírt. Ugyanakkor a Le Monde szerint a német IG Metall szakszervezet megerősítette a PSA francia szakszervezeteinek, hogy hétfő délelőtt történik meg a hivatalos bejelentés.Az utolsó pillanatban megszületett megállapodás végső összegéről és az átkerülő tevékenységekről azonban még szombatra virradó éjjel is folytatódtak a tárgyalások, így egyelőre azok nem ismeretesek. A Le Monde úgy értesült, hogy az aktuális modellek szabadalmairól folynak még a tárgyalások. Miután a GM több modelljét, legalább részben, Németországban fejlesztik, a fejlesztéseket és kutatásokat érintő elosztások megállapodásáról tárgyalnak még a felek.A Le Monde szerint a legégetőbb pénzügyi kérdésekben már megegyeztek, mindenekelőtt az Opel dolgozóinak nyugdíjara vonatkozó 7 és 10 milliárd euró közé tehető kötelezettségvállalásról. Emiatt futott zátonyra a GM első eladási kísérlete 2009-ben a kanadai Magnának. A Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy az amerikai fél ezúttal elfogadta egy nagyobb összeg injektálását.A GM hosszabb ideje tárgyal a PSA-val európai érdekeltségének eladásáról, de csak február közepén szivárogtak ki az első hírek a tervezett ügyletről. Az eddigi bejelentések szerint a PSA az Opel új tulajdonosaként érvényesnek tekintené a GM által a németországi munkahelyek megőrzésére, az üzemek fenntartására és a beruházások, fejlesztések folytatására vállalt garanciát.Az új vállalat a Renault-Nissan szövetség mintájára jön létre, amelyet Carlos Tavares, a PSA elnöke jól ismer, hiszen karrierjét a Renault-nál alapozta meg."Alapvető, hogy az Opel német márka maradjon" - hangsúlyozta az elmúlt tíz napban Tavares a francia sajtóban.A PSA az Opellel kötött szövetséggel 3,1 millióról 4,3 millióra, azaz 40 százalékkal növelheti az évente eladott gépkocsik számát Európában. A cég eredményeinek bemutatásakor Tavares 5 millió eladást jelölt meg célként 2020-ra.A francia szakszerzetek ugyanakkor attól tartanak, hogy az új vállalat 19 európai gyárával racionalizálni fogja a gyártást, jóllehet a PSA elnöke szavatolta Angela Merkel német kancellárnak és Theresa May brit miniszterelnöknek is a munkahelyek és a befektetések megőrzését.Az 1862-ben alapított Opelnek hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő, motorokat gyártó üzemében mintegy 1200 embert foglalkoztat. A több mint 35 ezer munkatárssal dolgozó autógyártó társaság 1931 óta a GM 100 százalékos tulajdonában van, és 1999 óta veszteséges. Az amerikai tulajdonos az utóbbi másfél évtizedben több mint 15 milliárd euró veszteséget szenvedett el az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall révén.