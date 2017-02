Túlárazhatták Lázárék festményeit

Forrás: Sztárklikk/HírTV

Hónapok óta tart az építkezés a karmelita kolostorban, a Miniszterelnökség jövőbeli székhelyén. A költözés csaknem 26 milliárd forintba kerül, ebből belsőépítészetre több mint négymilliárd forint közpénz megy el, további egymilliárdot pedig bútorokra, műtárgyakra és festményekre szánnak. Utóbbiakat már el is kezdték megvásárolni.Nemrég öt alkotásért nettó 282 millió forintot fizettek. Két alkotás ezek közül a leggazdagabb magyarok egyikének, a Kogart-alapító Kovács Gábor gyűjteményének a darabja. Amit az általa kiadott brosúra is bizonyít.A Kogart alapítója ugyan nem túl beszédes az ügyletről, a Miniszterelnökség viszont a Hír TV közérdekű adatigénylésére kiadta a festmények értékbecslését. A munkát Einspach Gáborra bízták. Az igazságügyi szakértő Bogdány Jakab Sárgaszárnyú ara című festményét 140-160 millió forint ártartományban határozta meg, a festő másik művét, a Virágcsendéletet 70-100 millió forintra becsülte. Spányi Béla Naplemente a pusztán című alkotását 18-25 millió forint értékűnek vélte, Ligeti Antal Balaton Szigligetnél című képét 10-15 millió forint értékűre becsülte, a festő másik, Rózsahegy című alkotását pedig 15-20 millió forintra tette.A Hír TV kereste Einspach Gábort, hogy megtudjuk, mire alapozta becsléseit, hiába.A Hír TV-nek nyilatkozó művészeti szakíró sokallja a vételárat. Martos Gábor szerint ennyi pénzből híresebb alkotók műveire is futotta volna.A Kogart tulajdonosának nem ez az első ügylete a kormánnyal. Tőle vásárolta meg a magyar állam a Budakeszi úti Ybl-villát. És Kovács Gábor alapítványa Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének tárcájától 2015-ben, 2016-ban és idén is 200 millió forintot kap, hogy az alapítvány gyűjteményét valamely budapesti, állami tulajdonú, megveendő ingatlanban bemutassák.