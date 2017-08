Túlárazott lámpatestekkel korszerűsítenék a közvilágítást

Forrás: MTI

Tokody Marcell, az ellenzéki párt budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatón elmondta, a testület előtt lévő előterjesztés egymilliárd forintos keretet szán 7 ezer LED-lámpa beszerzésére, ami azt jelenti, hogy darabonként 143 ezer forintba is kerülhetnek ezek a világítótestek.Kiemelte, a Jobbik több ajánlatot is bekért a piacról, és a legjobb minőségű, legdrágább lámpák ára sem érte el ennek az árnak a kétharmadát.Nem ez lenne az első eset, hogy egy "irányított közbeszerzéssel" drágán, de rossz minőségben korszerűsítenek közvilágítási rendszert - mondta Tokody Marcell, aki azt javasolta, hogy előbb a közgyűlés is kérjen be árajánlatokat, és csak azt követően írjon ki pályázatot.