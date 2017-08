Szerző: Lang Alex

Persze vannak olyan magyarok is, akik liberális nyári hevületükben nem tudják megfizetni a felújított uszodában, strandon a csobbanást, afféle panelprolik, akik felpattannak a 42 fokos HÉV-re, és irány az omszki tó, kutyával, meg kajával.Azoknak mondanám el itt és most, akik soha nem fürdőztek bányatóban, hogy ez amolyan szocializmusból ránk maradt csökevény, amikor fogta magát a csóró és elment a legközelebbi vízfelülethez nyáron, és ott ingyé strandolt. Persze a bányatavaknál akkor is voltak tiltó táblák, hogy ne fürgyé, csak akkor még a népköztársaságban, illetve később, amikor már a demokráciát építettük, hittük, valahogy jobban működött az élni és élni, hagyni elv. Nem vertek bilincsbe, ha fürödni mentél, nem lestek rád azért, hogy rommá bírságoljanak.Igen, most már más világ van, az oligarchák korát éljük, az illiberális, politikailag inkorrekt világba nem fér bele az élni és élni, hagyni elv.Meleg van, írom én, de szenvedsz te is.Tűrünk, lihegünk, káromkodunk befelé, közben Mészáros Lörke valahol a világban rendel egy koktélt, nevet...rajtunk, jól él...belőlünk.- Fizetek főúr, volt itt egy Kisalföld, vagy nagy, vagy mi, valami média, nem számít, ja, meg írja hozzá még a fél Balatont!Mi, mi ostoba parasztok, pedig egy tetves bányatóra sem mehetünk le fürödni ingyé, majd csak akkor, ha a Mészáros corporésőné lesz ez is, csak akkor pénzért, mert tudd, mindig megfizeted a kerítés árát!Mekkora seggfej a magyar, nem kell légkondi, nem kell demokrácia, bírjuk, ó, gazda, drága fejedelemállat, csodaszarvasnyi apakoca, te csak költözz a várba, csak már nyalhassuk a seggedet jobbról, meg balról! Persze, jó nekünk az illiberális demokrácia, hiszen azt sem tudtuk, hogy eddig demokrácia volt, nekünk minden jó, legfeljebb tüntetünk egy kicsit 17:00 - 20:00-ig és utána szépen hazamegyünk, ahogy kérik, mert kérik! Persze, ha nem kérnék, akkor is mennénk, mert ki fizeti meg nekem, hogy a drága időmből itt pazarolok X órát a szabadságomért?Nem számít, meleg van!