Tusványos miatt magyarázkodik a TEK

Forrás: MTI-OS

A TEK Romániában a Tusványos 2017. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényen kizárólag a miniszterelnök személyvédelmét érintően látott el feladatot az alábbiakra tekintettel.A TEK a hatályos jogszabályok - így különösen a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) - alapján személybiztosítási feladatokat lát el a jogszabályban kijelölt egyes védett személyek, így a miniszterelnök tekintetében is. A Korm. rendelet alapján a miniszterelnök védelme a külföldi utazásaira is kiterjed, melynek kizárólagos célja a védett személy közvetlen fizikai védelme, életének és testi épségének megóvása, az a védett vezető által látogatott külföldi rendezvénnyel, annak biztosításával közvetlen kapcsolatba nem hozható.A Korm. rendelet - a nemzetközi gyakorlatnak mindenben megfelelően - teszi lehetővé, hogy a miniszterelnök védelme a külföldi utazásaira is kiterjedjen.A magyar médiában közzétett videofelvételeken a fiatal nőt a tömegből kivezető személy nem a TEK munkatársa. A Tusnádfürdőn megtartott rendezvény biztosításában és a médiában megjelent kérdéses cselekményekben a TEK és egyetlen munkatársa sem érintett.