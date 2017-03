Tuzson: fel kell lépni a kötelező betelepítést ellenzők megbüntetése ellen

Továbbra is milliárdosok juthatnak milliárdokhoz

Forrás: MTI

Tuzson Bencét arról kérdeztek, hogy Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja csütörtökön következményekkel fenyegette meg azokat a tagállamokat, amelyek nem tesznek eleget a menedékkérők elosztásáról szóló európai uniós határozatoknak.Az államtitkár azt mondta: az ügy "végül is a kötelező betelepítésről szól", és bár már úgy tűnt, hogy ez "a múlt kérdése", a bizottság újra elővette a témát, és büntetést helyezett kilátásba.Ez ellen a leghatározottabban fel kell lépni - hangsúlyozta Tuzson Bence. Az EU-biztos által hivatkozott döntést Magyarország megtámadta a bíróságon - idézte fel, hozzátéve: a kormány álláspontja szerint nemcsak helytelen, hanem jogszerűtlen is egy ilyen szabályozás bevezetése.Az államtitkár beszélt a határzár megerősítéséről is, úgy fogalmazott, a jelenlegi kerítés mellett egy "intelligens kerítés" jönne létre, amely kamerákkal, jelzőrendszerekkel felszerelve érzékeli, ha valaki át akar jönni a határon. Ez már hatékony, erős védelmet jelent az országnak - hangsúlyozta Tuzson Bence.Dimitrisz Avramopulosz csütörtökön, Brüsszelben azt mondta: a menedékkérők tagállamok közötti áthelyezésének rendszere az Európai Unió legfontosabb szolidaritást kifejező eszköze, a tagállamoknak nincs lehetőségük több kifogást találni ezzel kapcsolatban. A biztos úgy fogalmazott: "ha a tagállamok nem fokozzák áthelyezési erőfeszítéseiket, a bizottság késlekedés nélkül érvényesíteni fogja a szerződések szerinti hatásköreit azon tagállamok esetében, amelyek nem tettek eleget a tanácsi határozatokból eredő kötelezettségeiknek."