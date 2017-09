Tuzson: meg kell erősíteni a tisztelet kultúráját

Forrás: MTI-Sztárklikk

Tuzson Bence úgy fogalmazott, az a társadalom, amely elveszíti gyökereit, egy jövő nélküli társadalom, és ezért fontos a kormány számára, hogy családban, a család szerepében gondolkodjon, és a nagyszülőket is megbecsülje.Mint mondta, ezért a kabinet sok mindent tesz. Ide sorolta a nyugdíjak reálértékének megtartását, a nyugdíjprémium fizetését, de erről szólt a rezsicsökkentés időszaka is.Az államtitkár megjegyezte, Magyarországon meg kell erősíteni a tisztelet kultúráját, és alapvető kérdés, hogy olyan társadalmat építsünk, amely a múltjából építkezik, a múlt történeteit pedig a nagyszülők tudják átadni gyerekeiknek, unokáiknak.Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója, Újbuda kormánypárti alpolgármestere azt mondta, a rendezvénnyel a nagyszülők áldozatos munkáját szeretnék megköszönni a világnapon.Beszélt arról is, a Ficsak létrehozta a "pótnagyi programot", amelynek lényege, hogy a család nélküli idősek, illetve a nagyszülőktől távol élő családok egymásra találhatnak és segíthetnek egymásnak.Monspart Sarolta tájfutó világbajnok a rendezvényen azt emelte ki, hogy idős korban is fontos az egészség megőrzése, a korhoz illeszkedő mozgás, a helyes táplálkozás.Csécsei Éva pszichiáter arról beszélt, hogy a 2010 után született úgynevezett alfa generáció, akik már a digitális korba születtek, nagy kihívást jelentenek a nagyszülőknek. Erre fel lehet és kell is készülni, hiszen az időskori tanulás a legjobb lehetőség a szorongás, a leépülés ellen - jegyezte meg.A nagyszülők világnapját szeptember első vasárnapján tartják.