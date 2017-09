Tuzson: nehéz időszak következik

Forrás: MTI / Sztárklikk

Tuzson Bence szerint a bírósági döntés arról szólt: Brüsszel jogot kapott arra, hogy "ilyen típusú döntéseket" hozzon. Vagyis, hogy a normál döntéshozatali rendszer - amelyben a tagállamoknak vétójoguk van - megkerülésével is rá lehet kényszeríteni az adminisztráció akaratát a tagállamokra.Az államtitkár úgy látja, ha ebbe az irányba "tolják el" az uniós döntéseket, az azt jelzi, hogy minden döntésnél külön harcot kell majd folytatni.Az államtitkár szerint "egyszer és mindenkorra le lehetett volna zárni a küzdelmet", ha a bíróság azt mondja ki, hogy a bizottság ilyen eljárásrendet nem alkalmazhat.Mivel nem ilyen döntést hozott, a bizottság sorra fogja hozni hasonló döntéseit - vélekedett Tuzson Bence, hozzátéve, hogy ezek ellen pedig mindig politikai és jogi harcot kell majd folytatni."Nehéz időszak következik" - fogalmazott.Kiemelte, hogy a kormány tartani fogja döntését, amely a magyar emberek döntése is, hiszen népszavazáson is megerősítették, hogy Magyarországon nem lesz migráció, Magyarország nem lesz bevándorlók országa.A kormánynak erre van felhatalmazása, mandátuma - szögezte le Tuzson Bence.