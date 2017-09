Új csodafegyvert kap Orbán

Forrás: 24.hu

A német lap - amelynek cikkét a 24.hu szemlézte - úgy értesült, hogy miután Jean-Claude Juncker bejelentette, hogy a 2014-2019-es ciklus után nem vállalja tovább az Európai Bizottság vezetését, az EU jobbközép pártjait összefogó Európai Néppárt a kulisszák mögött azonnal utódkeresésbe fogott, és állítólag a párt több vezetője Christine Lagarde-nak szánja a pozíciót.Az Európai Néppárt "felső köreiben" azt mondták a lapnak, hogy az IMF-et 2011 óta vezető politikus "karizmatikus, tapasztalt és jól tudja érvényesíteni akaratát, így nagyon jó választás lenne".Christine Lagarde vezérigazgatói megbízatása az IMF-nél 2021-ig szól, de legtöbb elődje a mandátum lejárta előtt leköszönt a tisztségről, így ez nem lehet akadálya annak, hogy elvállalja az EB vezetését.A francia politikusnő jó kapcsolatban van a legbefolyásosabb néppárti vezetővel, Angela Merkel német kancellárral, jelölése a brüsszeli bizottság élére főként azon múlik majd, hogy Emmanuel Macron francia államfő támogatását is elnyeri-e.Könnyen lehet, hogy 2014 után a 2019-es európai parlamenti választást is az Európai Néppárt nyeri majd, ezzel jogot szerezhet arra, hogy jelöltet állítson az EB elnöki tisztségére.Ami az ügy magyar vonatkozását illeti: a magyar kormány úgymond szabadságharcában az első labanc az IMF volt, a valutaalap elüldözését és a hitel határidő előtti, 2013-as visszafizetését kurucos tettként mutatta föl Orbán Viktor.A migránsozás bedurvulása óta a Fidesznek egyre több vitája támad részben a saját pártcsaládján belül, részben a néppárti Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottságban.Ha a testület élére a Fidesszel amúgy is nyíltan kritikus Christine Lagarde kerül, abból a kormányzati kommunikációban csak az nőhet ki, hogy a nemzetközi Valutaalap nyíltan átvette az ellenőrzést az EU-ban.