Új fordulat! A Jobbik civil parlamentet akar létrehozni

Szerző: Frey

A pártok politikusai és szimpatizánsai rendre megjelennek a civilek által életre keltett tüntetéseken, saját rendezvényeikre civileket kérnek fel szónoknak, előadónak. Mint ismert, eddig ez nem jött be.Most egy teljesen új ötlettel rukkolt elő a Jobbik elnöke, hogy közelebb húzza a civil szférát a pártjához. Egy civil parlament (egy civil árnyékkormány) létrehozását javasolta. (Be kell vallani, nem is ördögtől való az ötlet...)A Sztárklikk információi szerint az elképzelés a következő: Megkeresik a civil szférában azokat a már jó ismert arcokat, akik a saját területükön, saját szakmájukban népszerűek. Felkérik őket, hogy civilként képviseljék a saját területüket és lássanak el szervezői munkát, a háttérben egyfajta multiplikátor szerepet töltsenek be. Gyűjtsenek maguk köré minél több olyan szakmabelit, akik hajlandóak közös gondolkodásra. Egyszóval, kezdjenek el szakmai műhelyekben dolgozni.Természetesen biztosítanak mindenkit efelől, hogy a Jobbik nem telepszik rá a kezdeményezésre. A háttérben marad, de a munka finanszírozásában segít...Amennyiben a kezdeményezés sikeres lesz, rengeteget profitálhatnak belőle Vonáék. Egy társadalmi, civil konszenzuson alapuló program kidolgozását indíthatja így el, amelyet kérőbb beépíthetnek saját programjukba. Továbbá olyan kapcsolatot építhetnek ki a civilekkel, amelyről a többi ellenzéki párt még csak nem is álmodhat.Vona Gábor mai sajtótájékoztatóján egyébként azzal indokolta a felvetést, hogy a civilek ma kevés helyen tudnak érdemben beleszólni a közéletbe. Hozzátette: a visszacsatolásban, a véleményezésben és a javaslattételben is számítana a testület működésére, és - mint mondta -, azt szeretné, ha minél szélesebb lenne a résztvevők köre.Vona Gábor elvárásként fogalmazta meg a társadalmi hasznosságot, az átlátható, pártérdekektől független működést, és jelezte, hogy a részleteket konstruktív vitákban tervezi kidolgozni.