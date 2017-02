Új megbízást kapott a kirúgott kormánymegbízott

Gajda életrajza szerint rajztanár, hitoktató és néprajzos, kinevezését ugyanakkor azzal indokolta a Külügyminisztérium, hogy korábbi gyulai városvezetőként és Békés megyei vezetőként jó kapcsolatai vannak a Békés megyével is határos területeken.Gajda kinevezését az is megkönnyíthette, hogy a volt kormánymegbízott 2004-től 2009-ig a Külgazdasági és Külügyminisztériumot vezető Szijjártó Péterrel dolgozott együtt a Fidelitas elnökségében. A békéscsabai kolbászfesztiválokon is rendszeres vendég volt a külügyminiszter, ahol nem nemegyszer Gajdával együtt töltötte a kolbászt.