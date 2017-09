Új munkaszüneti nap jöhet Magyarországon

Napi.hu

"Ön egyetért-e a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazással?" - szólt a MASZSZ kérdése, és erre 96 százalék volt az igenek aránya, a felmérés tanulsága szerint. Csaknem 94 százalék pedig azt állította, hogy hajlandó lenne aláírásával is támogatni a kezdeményezés sikerét - írja link " target="_blank">A válaszolók nem egészen 34 százalékának kell dolgoznia szenteste napján, csaknem 23 százalékuk azért maradhat otthon, mert a munkáltató az évi rendes szabadsága terhére "munkaszünetet" rendel el, a foglalkoztatottak majdnem 19 százaléka pedig úgy töltheti otthon ezt a napot, hogy valamelyik szombaton le kell dolgoznia. A többiek inaktívak - alapvetően nyugdíjasok -, ezért nem válaszoltak.Kormánypárti politikusok kezdeményezésére a parlament munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, Jézus Krisztus kereszthalálának napját. A megkérdezettek 85 százaléka ismeri ezt a döntést. Ám, ha maguk dönthetnének, az emberek mintegy 94 százaléka inkább a szenteste napját szeretné munkaszünetté nyilvánítani.Kordás László, a MASZSZ elnöke az MTI érdeklődésére elmondta: szándékuktól függetlenül támogatják, hogy a nagypéntek is munkaszüneti nap legyen, ugyanakkor úgy vélik, hogy a szentestének munkaszüneti nappá nyilvánítása is éppen ilyen fontos lenne.A szakszervezeti vezető közölte: a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kezdeményezést Bíró Zoltán magánemberként nyújtotta be. Az aláírásgyűjtéshez, ami november 28-ig tart, a MASZSZ augusztus elején csatlakozott.