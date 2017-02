Újabb béremelésekről egyeztetnek

Mozgósít az MSZP, vidéki aktivisták is érkeznek Budapestre

Forrás: Napi.hu

A minimálbérek, valamint az állami vállalatoknál dolgozók fizetésemelése mellett nélkülözhetetlen az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál is a jelentős, az országos átlagot meghaladó bérfelzárkóztatás - mondta Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az MTI szemléje szerint.A szakszervezeti vezető megerősítette, hogy számos önkormányzati vállalatnál egyedi bérmegállapodások születtek az idei évre, akár az alapbér, akár a cafetériakeret megemelésével, vagy az eddigi béren kívüli juttatás béresítésével, ugyanakkor vannak olyan vállalatok, amelyeknél nem terveztek bérfelzárkóztatást.A Liga vezetője arra figyelmeztetett, ha az önkormányzati vállalatoknál nem következik be bérfelzárkóztatás, akkor a munkavállalók az állami vállalatokhoz, a versenyszféra cégeihez, vagy külföldi munkaadókhoz vándorolnak el.Mészáros Melinda szerint a szolgáltatások biztonságát kizárólag béremelésekkel lehet fenntartani, ráadásul a fizetések fejlesztését a verseny is kikényszeríti.