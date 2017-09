Újabb fideszes politikusból csináltak fociklub elnököt

Forrás: teol.hu

Az elnökség is megújult. Alelnöknek Keszler Pétert választották meg, mellette Köllő Roland, Máté Róbert és dr. Varga Ákos került be a grémiumba. A korábbi elnök, Réger Balázs, illetve a régi elnökség tagjai leköszöntek - írja a teol.hu "Rossz lépés volt, hogy a csapat a bajnoki cím megszerzése után nem vállalta el az NB III-as bajnokságban való szereplést, mert így valamelyest elveszett a motiváció - kezdte székfoglalóját Potápi Árpád János. - Most az a legfontosabb cél, hogy a BVLC mielőbb felkerüljön a magasabb osztályba. Azt gondolom, a szezonban eddig nyújtott teljesítmény alapján reális az elvárás, a szakmai stáb és a játékoskeret is alkalmas a bajnoki cím megszerzésére" - hangsúlyozta.Potápi Árpád János néhány szóban a jövőbeni tervekről is beszélt."Szeretném, ha minél hamarabb megkezdhetnénk a városi sporttelepnek és környékének a rekonstrukcióját, mert a cél az, hogy egy-két év múlva már a megújult sporttelepen futballozhassanak a BVLC csapatai - folytatta az elnök, aki egyelőre egy évre vállalt szerepet a bonyhádi fociban. - Köszönöm mindenkinek, aki eddig is ezért dolgozott, hogy biztosítva legyenek a körülmények. Az elnökségnek most az a feladata, hogy mielőbb összeüljünk, megvitassuk, elkészítsük a terveket, hogy erre alapozva mielőbb el lehessen majd kezdeni a munkálatokat" - fogalmazott.Filóné Ferencz Ibolya polgármester gratulált a megválasztott elnöknek, kihangsúlyozva, hogy az önkormányzat a jövőben is minden támogatást meg fog adni a sportklubnak, hogy az eredményesen szerepelhessen.