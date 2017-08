Újabb figyelmeztetés az Orbán-kormánynak

Forrás: MTI-OS

Munkabeszüntetésre készülnek a közfinanszírozott fogorvosok, szeptember 4-6-a között csak sürgősségi eseteket látnak el. Az Orbán-kormány a szükséges minimum felét költi fogászati ellátásra, emiatt is egyre több az üres praxis, a magyarok többsége pedig nem képes kifizetni a magán fogorvos szolgáltatásait. Az elmúlt fél évben háromszáz fölé nőtt a betöltetlen fogorvosi állások száma, ebből Budapesten több mint negyven - írja közleményében a DK.Sok helyen már most is csak átszervezésekkel tudják megoldani az ellátást, de félő, hogy hamarosan olyan települések lesznek az országban, ahol semmilyen fogorvosi ellátás nem áll rendelkezésre.A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán-kormány tönkretette az egészségügyet, és a fogorvosok tervezett sztrájkja újabb figyelmeztetés. Egy újabb ágazat hívja fel a figyelmet a súlyos állapotokra. Az orvosok, ápolók után itt a fogorvosok jajkiáltása, de várható a gyógyszerészek tiltakozása is. Egy következő, demokrata kormánynak az egészségügy teljes területét át kell vizsgálnia és meg kell teremteni a működés anyagi, szervezeti forrásait.