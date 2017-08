Újabb hekkertámadást követtek el a BKK ellen

Eljárást indított a NAIH az online jegyértékesítési rendszerrel kapcsolatban



Újabb BKK-s adatbázis került illetéktelen kezekbe. A 24.hu meg nem nevezett forrásának állítása szerint a BKK Mol Bubi közbringarendszer aktív szerződései­nek egy részét - 5604 ember regisztrációs számát, telefonszámát és e-mail címét - szerezte meg egy hekker."Akkor kezdtem el foglalkozni a BKK-val megint, amikor kibuktak az e-jegyes amatőr hibák" - nyilatkozta az ismeretlen a 24.hu-nak. A hekker véleménye szerint a Bubi esetében is kritikus minősítésű hiba volt az oldalon, ezért fért hozzá az adatbázishoz. Igaz, azt is hozzáteszi, hogy amikor az adatokat töltötte le, akkor a BKK lekapcsolta az oldalt, majd hibaüzenet jelent meg.A cikk megjelenését követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hatósági eljárást indított a BKK és a T-Systems Magyarország Zrt. által üzemeltetett online jegyértékesítési rendszerrel, valamint a Mol Bubi közbringarendszerrel összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban. Péterfalvi Attila közleményében azt írta: "a feltételezett jogellenes adatkezelés személyek széles körét érinti, illetve nagy érdeksérelmet idézhet elő".A hatóság az eljárás során a BKK-tól és a T-Systems Magyarország Zrt.-től is szerződéseket és belső szabályzatokat kér be, valamint több kérdést is feltesz az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban. A NAIH elnöke megjegyezte: a hatóság adatvédelmi bírságot is kiszabhat jogellenes adatkezelés miatt, amelynek összege 20 millió forintig terjedhet.