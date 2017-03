Újabb lépés az ügynöklista megismeréséhez

Eperjes Károly Jordán Tamásról: bölcs döntés született

"Az politizál jól, aki az emberek javára politizál" - mondja Eperjes Károly a Vasárnap Reggelnek adott interjújában. Szerinte az öntörvényű létezés éppúgy bűn, mint nem politizálni. Jordán Tamás ügyével kapcsolatban úgy véli, hogy bölcs döntés született.

Eperjes Károly szerint politizálni azt jelenti, hogy valaki a polisszal, vagyis a várossal, az állammal, tehát a társadalommal foglalkozik. Minden politika, ha egy újságíró kérdez az is, ha a riportalany válaszol az is, vagy ha nem akar válaszolni, az is. Minden döntésünknek társadalmi következménye van. Ebben az összefüggésben...