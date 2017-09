Újabb magyar művész vallott gyalázatos nyugdíjáról

Forrás: Pénzcentrum

A Hír TV Szabadfogás című műsorában Wahorn András zenész nyugdíjáról is vallott. "Tegnap kaptam egy levelet, hogy megállapították a nyugdíjamat, 51 ezer forint" - mondta Wahorn. A 64 éves művész szerint az a lényeg, hogy holnap és holnap után mi lesz. Pénzcentrum írása szerint a nyugdíjakról korábban több zenész is beszélt, Lang Györgyinek, a PaDöDő énekesének elmondása szerint 80 ezer forint a nyugdíja, emellett szerzői jogdíjakból és eseményekből van még bevétele. Demjén Ferenc is elmondta korábban, hogy az ő nyugdíja 48 500 forint.A beszámolók szerint a művészek jóval átlag alatti nyugdíjat kapnak, mivel jelenleg hazánkban az öregségi átlagnyugdíj 110 ezer forint körül mozog. Ez a statisztikai adat azonban nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasok zöme ennyit kap. A közel 2 millió nyugdíjasnak több mint a fele még mindig 100 ezer forint alatti összegből él Magyarországon, ráadásul 74 ezernél is többen vannak, akiknek havonta 50 ezer forintnál is kevesebből kell megélnie.A zenészek többsége azt vallja, hogy addig dolgozik és koncertezik, ameddig csak tud, nem a kevés nyugdíjukból akarnak megélni. Ezzel a szemlélettel a magyarok többsége egyet ért. Egy kutatás szerint a magyar munkavállalók többsége a nyugdíjas évei alatt is aktív maradna, ám a valóságban csak keveseknek adatik meg a fokozatos visszavonulás lehetősége.